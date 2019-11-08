حالة الطقس: موجة حر مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن تستمر موجة الحر، اليوم الجمعة، ولكن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة وخاصة في وسط السهل الساحلي ووادي الخليل.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 28 – 18، الخالصة (كريات شمونه) 32 – 22، صفد 26 – 18، طبرية 34 – 22، الناصرة 30 – 20، حيفا 30 – 23، يافا 27 – 19، القدس المحتلة 26 – 18، عسقلان 26 – 10، عين جدي (البحر الميت) 33 – 25، بئر السبع 31 – 17، أم رشرش (إيلات) 33 – 22.

أما يوم غد، السبت، فمن المتوقع أن تستمر موجة الحر، ويكون الجو غائما جزئيا وترتفع نسبة الرطوبة في السهل الساحلي. ويكون البحر المتوسط بين هادئ ومائج، ويتراوح ارتفاع الموج بين 40 إلى 80 سنتمترا.

وبعد غد، الأحد، من المتوقع أن تشتد موجة الحر، وتكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية، بينما تهب رياح شرقية نشطة في كافة أنحاء البلاد، ويكون الجو غائما جزئيا، ويحتمل سقوط أمطار محلية.

ولا يتوقع أن يطرأ تغيير ملموس على حالة الطقس يوم الإثنين.