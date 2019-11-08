استطلاع: 57% يعتقدون أن إسرائيل تتجه إلى انتخابات ثالثة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دلت نتائج استطلاع إسرائيلي للرأي، نشر اليوم الجمعة، أن نحو 50% من الإسرائيليين يعتقدون أنه ستجري انتخابات ثالثة، وأن غالبية تعتقد أن بنيامين نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة.

أجرى الاستطلاع معهد "مأغار موحوت" لإذاعة "fm.103"، في ظل تحذيرات سياسيين إسرائيليين من احتمال التوجه نحو انتخابات ثالثة، بما يجعل أيام الكنيست الـ22 معدودة.

وأظهرت النتائج أن 57% من الإسرائيليين يعتقدون أنه ستجري انتخابات ثالثة في الفترة القريبة، بينما يعتقد 43% فقط أنه سيتم تشكيل حكومة وحدة.

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في المقابل، فإن 66% من أصحاب الرأي، الذين أجابوا على أسئلة الاستطلاع، قالوا إنهم يفضلون حكومة وحدة على التوجه إلى انتخابات ثالثة، مقابل 34% يفضلون الانتخابات.

وردا على سؤال بشأن الأنسب لرئاسة الحكومة، حصل نتنياهو على 56%، مقابل 44% لرئيس "كاحوال لافان"، بيني غانتس.

أجري الاستطلاع في السادس والسابع من الشهر الجاري، بواسطة الإنترنت، وشمل عينة مؤلفة من 501 شخص، بنسبة خطأ تصل إلى 4.1%.