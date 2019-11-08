شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وحدة عسكرية أمريكية بتل كوجر بسوريا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:00 صباحًا, 8 نوفمبر 2019 م المناطق_وكالات انتشرت القوات الخاصة الاميركية في معبر تل كوجر الحدودي مع العراق اضافة إلى عدد من آبار النفط والغاز في الرميلان كجزء من خطط واشنطن الجديدة لإعادة تموضع قواتها في شمال شرق سوريا

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