موسكو تحيي العرض العسكري التاريخي 1941

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:41 صباحًا, 8 نوفمبر 2019 م المناطق_وكالات شهدت الساحة الحمراء في موسكو عرضا عسكريا تاريخيا لإحياء الذكرى الثامنة والسبعين لمسيرة الجيش الأحمر الأسطورية من الساحة الحمراء إلى جبهة القتال لدحر جيوش ألمانيا النازية

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