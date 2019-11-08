القوات الامنية تقطع اغلب شوارع البصرة الرئيسية

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن القوات الامنية اغلقت اغلب الشوارع الرئيسية في محافظة البصرة.
وأوضح المصدر، أن "القوات الامنية قطعت واغلقت اغلب شوارع البصرة الرئيسية".
وشهدت محافظة البصرة، ليلة امس الخميس، تظاهرات حاشدة امام مبنى المحافظة تخللها اعمال عنف راح ضحيتها العشرات.
وتشهد العاصمة بغداد ونحو عشر محافظات في وسط وجنوب العراق منذ الاول من تشرين اول الماضي، تظاهرات احتجاجية واسعة بدأت مطالبها بالقضاء على الفساد، إلا أنها توسعت لتطالب باسقاط الحكومة، وتخللها اعمال عنف اسفرت عن مقتل قرابة 300 شخص و12 الف جريح من المتظاهرين والقوات الامنية.
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