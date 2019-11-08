محتجون يعتصمون أمام مركز الضمان الاجتماعي في جونية ويغلقون ابوابه

اعتصم عدد من المحتجين أمام مركز ​الضمان الاجتماعي​ في ​جونية​ وأغلقوا ابوابه، فيما تجمّع عدد من المحتجين استعداداً للتوجه إلى مبنى الضمان الإجتماعي في جبيل.

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