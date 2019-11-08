النشرة: طائرة إستطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية فوق مزارع شبعا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن ​طائرة إستطلاع​ إسرائيلية نوع "أم كا" دون طيار، خرقت حرمة الأجواء اللبنانية فوق ​مزارع شبعا​ وتنفذ طلعات إستكشافية بشكل دائري وعلى علو منخفض فوق قرى وبدات ​العرقوب​ وحاصبيا وصولا حتى سماء جبل برغز ومجرى ​نهر الليطاني​ في ​البقاع الغربي​.

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