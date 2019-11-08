التحكم المروري: حركة السير في بعض المناطق صباح اليوم

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ أن ​حركة المرور​ طبيعية من جونيه نهر الكلب الضبيه وكثيفة من انطلياس حتى نهر الموت، كما أنها كثيفة من جسر العدلية باتجاه الاشرفيه وعلى طريق الحدث عند تقاطع الكفاءات، وحركة المرور طبيعية على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام دون عوائق حالياً.

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