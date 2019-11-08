سرحان: من واجب القضاء أن يقوم بدوره وهو يملك عدداً كبيراً من الملفّات

اعتبر وزير العدل في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ألبرت سرحان​ أنّ "من واجب ​القضاء​ أن يقوم بدوره". وقال: "انّ الاستدعاءات كانت تحصل في الأصل، إلّا أنّه لم يكن هنالك تعاون من المراجع المختصّة في هذا الموضوع".

ولفت في حديث صحفي الى أنّ "القضاء يملك عدداً كبيراً من الملفّات، التي ستتابع وستأخذ مجراها الطبيعي"، معتبراً أنّ "ذلك لن يتحقّق في اليوم نفسه، فالمسألة تحتاج بعض الوقت".