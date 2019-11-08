ركّزت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​، تعليقًا على تصريحات للرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ رأى فيها أنّ "​حلف شمال الأطلسي​" (​الناتو​) يعاني من "موت دماغي"، على أنّها "كلمات من ذهب، صادقة وتعكس الجوهر. إنّه تعريف دقيق للواقع الحالي لحلف شمال الأطلسي".

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كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الروسية رحبت بتصريح ماكرون حول "موت دماغي" لدى الناتو: كلمات من ذهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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