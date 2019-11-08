أكد وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​، في ​مؤتمر​ صحفي عقده مع نظيره الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "​تركيا​ تعد واحدة من أهم الحلفاء داخل ​حلف شمال الأطلسي​ "ناتو"، مشددا على أن "تركيا أحد أعضاء ​الناتو​، وستظل هكذا، وهي من أهم الشركاء المحوريين داخل الحلف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الألماني: تركيا أحد أهم الحلفاء في الناتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.