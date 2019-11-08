زاخاروفا: كلام ماكرون عن الناتو من ذهب ويعكس الجوهر

علقت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​ على تصريحات الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ التي قال فيها إن حلف ​الناتو​ في حالة "موت إكلينيكي"، ووصفتها بأنها "كلام من ذهب".

ورأت ان "هذا كلام من ذهب، حقيقة وتعكس الجوهر، وهي تعريف واضح للحالة الراهنة للناتو. لكن ملاحظة واحدة على الرغم من أن هناك الكثير من الملاحظات. كيف يمكن ل​أوروبا​ بالضبط التحكم بمصيرها؟ في القرن العشرين حربان عالميتان. في القرن التاسع عشر وما قبله إلى غابر التاريخ حروب لا تنتهي وتصدير أيديولوجيا على أسنة الرماح ونصال السيوف".