ترامب يرشح رسميا مسؤولا سابقا بشركة فورد لشغل منصب وزير الطاقة

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية إن الرئيس دونالد ترامب رشح رسميا نائب وزير الطاقة دان برويليت وهو نائب سابق لرئيس شركة فورد لصناعة السيارات والمسؤول عن تنظيم الطاقة في ولاية لويزيانا، لرئاسة الوزارة.
وفي حال تأكيد مجلس الشيوخ لهذا التعيين، فسوف يحل برويليت محل ريك بيري الذي قال الشهر الماضي إنه سوف يستقيل بحلول نهاية هذا العام.
ومن المتوقع أن يواصل الدفع بسياسة ترامب الخاصة بزيادة إنتاج النفط والغاز والفحم إلى أقصى حد مع خفض اللوائح المتعلقة بمنشآت الطاقة.
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