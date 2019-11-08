ترامب يرشح رسميا مسؤولا سابقا بشركة فورد لشغل منصب وزير الطاقة

أعلنت ​وزارة الطاقة الأميركية​ إن الرئيس ​دونالد ترامب​ رشح رسميا نائب وزير الطاقة دان برويليت وهو نائب سابق لرئيس شركة فورد لصناعة السيارات والمسؤول عن تنظيم الطاقة في ولاية ​لويزيانا​، لرئاسة الوزارة.

وفي حال تأكيد مجلس الشيوخ لهذا التعيين، فسوف يحل برويليت محل ​ريك بيري​ الذي قال الشهر الماضي إنه سوف يستقيل بحلول نهاية هذا العام.

ومن المتوقع أن يواصل الدفع ب​سياسة​ ترامب الخاصة بزيادة إنتاج ​النفط والغاز​ والفحم إلى أقصى حد مع خفض اللوائح المتعلقة بمنشآت الطاقة.