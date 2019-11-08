القوات الأمنية التركية تعتقل 17 أجنبيا للاشتباه بتورطهم مع "داعش"

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن ​القوات​ الأمنية في ​تركيا​ اعتقلت ما لا يقل عن 17 أجنبيا للاشتباه في تورطهم مع تنظيم "داعش"، موضحة أن ضباطا من ​الشرطة​، أجروا عملية أمنية خاصة في العاصمة ​أنقرة​. ولم تحدد الوكالة جنسيات المشتبه بهم.

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