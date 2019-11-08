الحراك المدني في الجزائر يدعو لمظاهرات جديدة اليوم

دعا ​الحراك المدني​ في ​الجزائر​ إلى خروج ​مظاهرات​ جديدة في الجزائر اليوم.

وتشهد الجزائر مظاهرات حاشدة مستمرة منذ 38 أسبوعاً على التوالي، ومن المتوقع أن يكون الحراك هذا اليوم أكثر كثافة من سابقاته.

وفي خطوة غير مسبوقة في تاريخ ​الانتخابات​ الجزائرية، تسعى ​السلطة​ الوطنية المستقلة للانتخابات، لتنظيم مناظرات تلفزيونية بين المترشحين الخمسة للرئاسيات المزمع تنظيمها في 12 ديسمبر المقبل.

وكان رئيس الأركان الجزائري، قايد صالح قد أكد أن ​الجيش​ متمسك بمهامه الدستورية الواضحة، معتبراً أنه يتعرض لحملات مسعورة من طرف دوائر مشبوهة.