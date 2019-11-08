شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب تركى: مقتل أبو بكر البغدادي وضع أنقرة فى مأزق كبير للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، عن الكاتب الصحفي التركي، والخبير في العلاقات الدبلوماسية فهيم تاشتاكين، تأكيده أن مقتل ابو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابى، وضع تركيا فى مأزق كبير للغاية.

وقال الكاتب الصحفي التركي، بحسب الحصيفة التركية المعارضة، أن تركيا في مأزق كبير بعد عملية تصفية البغدادي، حيث يشير عدم علمها المسبق بتنفيذ العملية، إلى إدراك الولايات المتحدة الأمريكية بأنها قد تفشلها.

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وتابع الكاتب الصحفي التركي: اقتصر التعاون بين أنقرة وواشنطن على استخدام القوات الأمريكية مجال تركيا الجوي فقط، لافتا إلى أن القوات الأمريكية فضلت الحصول على المعلومات الاستخباراتية من قوات سوريا الديمقراطية التي يتشكل أغلبها من الأكراد، بالإضافة إلى جهاز الاستخبارات العراقية، لأنها لا تريد أن تدع مجالا لهروب البغدادي، حيث كانت تخشى مشاركة المعلومات مع تركيا، حتى لا تتسرب، إلى داعش.