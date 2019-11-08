شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تركية معارضة: ما ينفقه أردوغان على قصره بأسبوع يكفى لبناء مستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة، فيديو لميرال أكشينار زعيمة حزب الخير التركي المعارض، والملقبة فى تركيا بالمرأة الحديدية، وهى تهاجم الرئيس التركى، وتقول أن أردوغان فتح خزائن الدولة لقصره وما ينفقه في أسبوع يكفي بناء مستشفى.

وقالت المرأة الحديدية فى تركيا، خلال الفيديو : "إننا نكره تلك النبرة بأنك مسئولٌ عن كل شيء ، إن السلطة التي ترى منح زيادة على الراتب للموظفين بمقدار 4% فقط أمرًا مناسبًا، هي نفسها من اتخذت قرارًا في بداية العام بفرض زيادات على الضرائب والرسوم بمقدار 22.5%.

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وتابعت ميرال أكشينار :"السيد أردوغان الذي يسحق الموظفين والعمال والمتقاعدين بسبب التضخم، لا يتردد في فتح خزائنه عندما يتعلق الأمر بنفسه، فعندما أصبح رئيسًا للجمهورية في عام 2014، كانت ميزانية الرئاسة تقدر بـــ199 مليون ليرة تركية، لكن هل تعلمون إلى أي مدى ستصل تلك الميزانية بحلول عام 2020 بسبب ذلك النظام العجيب والقصر؟!، 3.1 مليار ليرة تركية".

واستطردت: "إن ميزانية القصر اليومية تبلغ حوالي 8.5 مليون ليرة تركية، دعوني أقل لكم إن تكلفة إنشاء مستشفى حكومي مدفوع التكاليف مكون من 300 سرير هي 52 مليون ليرة، بما يعني أن نفقات القصر الأسبوعية فقط يمكنها بناء مستشفى مكون من 300 سرير".