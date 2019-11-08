قبل طرح السيارات الكهربائية.. بدء تركيب وحدات الشحن بمحطات البنزين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

بدأت شركة إنفينتي المتخصصة في الطاقة النظيفة، التوسع في إنشاء وحدات الشحن الكهربائي للسيارات، بعدد من محطات التموين وتحديدًا chil out المنتشرة على مستوى الجمهورية.

يدعم هذا النوع من الشواحن نوعي الشحن AC وDC، حيث يتطلب نوع الشحن الأول وجود كابل الشحن الخاص بالسيارة، أما نوع شحن DC سيتوجب التسجيل عبر موقع الشركة والحصول على الشحن مجانًا.

وقالت مصادر بالشركة المنفذة لتلك المحطات أن الشحن مجاني خلال الفترة الحالية حتى تنتهي وزارة الكهرباء من الاتفاقية الخاصة ببيع الكهرباء للغير داخل مصر.

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قال الدكتور ميشيل نايت، رئيس مجلس إدارة شركة "imut"، إنه سيتم طرح السيارة الكهربائية التي ظهرت خلال تدشين مجمع صناعات المركبات الكهربائية، خلال أسبوعين أو ثلاثة على أقصى تقدير.

وأشار "نايت" في تصريحات لمصراوي، أمس الأربعاء، إلى طرح 200 سيارة كمرحلة أولى، على أن يكون البيع بالحجز عن طريق موقع يتم إعداده حاليًا، لافتًا إلى أن الشركة تدرس طرح 20 ألف سيارة مبدئيًا بعد استشكاف حالة السوق المصري.

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