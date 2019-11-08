حدث ليلاُ| تفاصيل مكالمة هيثم زكي الأخيرة مع خطيبته.. والكشف الأثري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

شدهت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة العديد من الأحداث المهمة على الصعيد المحلي والدولي وكان أبرزها ما يلي:

ملك البحرين يثمن الدور التاريخي الريادي لمصر في حماية الأمن العربي

أشاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بما تشهده مصر من نهضة تنموية رائدة حققت إنجازات نوعية في مختلف القطاعات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن تقديره لمواقف مصر الثابتة والداعمة على الدوام وإسهاماتها البارزة.

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مصدر مقرب من هيثم أحمد زكي يرد على جملة "مفيش حد يستلم جثمانه"

تأثر جمهور ومحبو الفنان هيثم أحمد زكي، من تصريحات نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، التي أرجع فيها السبب في تأخر جنازة الفنان الراحل إلى عدم وجود أحد من أهله لتسلم الجثمان من مشرحة زينهم.

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كواليس 3 ساعات للشرطة داخل شقة هيثم زكي.. ومكالمته الأخيرة مع خطيبته

الثانية عشرة منتصف ليل الثلاثاء الماضي، بدت الأجواء طبيعية داخل منتجع "بفرلي هيلز" في مدينة الشيخ زايد، على أطراف محافظة الجيزة. أفراد الأمن الإداري يجوبون الأحياء ضمن إجراءات أمنية اعتيادية.

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الرئاسة تنشر فيديو وصور استقبال السيسي لملك البحرين بالقاهرة

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، فيديو وصور، لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترحيبه بأخيه الملك حمد بن عيسى في بلده الثاني مصر.

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بعد فيديو "الشتائم".. فصل طالب واستبعاد معلمة في الإسماعيلية

قررت مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية، نقل معلمة بمدرسة سرابيوم الثانوية الزراعية، وفصل طالب 10 أيام، وذلك على خلفية ظهورهما في مقطع فيديو مصور يتبادلان الشتائم والسباب بألفاظ نابية.

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"وساطة واشنطن تجدي نفعًا".. خبراء يحددون 4 مكاسب من مفاوضات سد النهضة

اتفق وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام بشأن ملء وتشغيل مشروع سد النهضة في إثيوبيا بحلول 15 يناير 2020، وذلك على خلفية جولة المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية، ما اعتبرها عدد كبير من الخبراء، مكاسب للقاهرة.

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المتحدث العسكري ينشر فيديو عودة وزير الدفاع من اليونان

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، فيديو عودة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية إلى اليونان والتى إستغرقت عدة أيام.

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"من أقوى الاكتشافات".. الآثار تعلن عن كشف جديد بالجيزة قريبًا

أكدت مصادر مطلعة، أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، سيعلن عن واحد من أقوى الاكتشافات الأثرية في عام 2019، السبت الموافق 23 نوفمبر الجاري، في جبانة منف بمنطقة أبو رواش بالجيزة.

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اهتمام رسمي بطفلة تعرضت للتعذيب على يد أسرتها في الشرقية - صور

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتوجه إلى مستشفى "أبو حماد" المركزي؛ للاطمئنان على حالة الطفلة "فاطمة.م.م"، التي تعرضت للتعذيب والحرق على يد ذويها.

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"تغليظ عقوبة الجناة".. طرح برلماني جديد بدلاً من تقليص سن الطفولة

اصطدم المقترح النيابي الذي ناقشته لجنة التضامن الأسبوع الجاري في أحد اجتماعاتها بالدستور المصري والمواثيق الدولية، حيث تقدم النائبان أيمن أبو العلا، وكارولين ماهر، بتعديل يقضي بنزول سن الطفولة لـ15 عامًا، على أن يعامل في العقوبات من هو فوق الـ15 عامًا بعقوبة البالغين.

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الإدارة الكردية تتهم تركيا باستخدام أسلحة محرمة دوليًا شمال سوريا

اتهمت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا الجيش التركي باستخدام أسلحة محرمة دوليًا، بما في ذلك الفوسفور الأبيض في بعض مناطق شمال شرق البلاد.

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مقتل 4 متظاهرين عراقيين خلال فض قوات الأمن اعتصام في البصرة

أكدت مصادر أمنية عراقية، لوكالة "رويترز" مقتل 4 متظاهرين في البصرة خلال فض قوات الأمن اعتصام المحتجين، حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

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قوات سوريا الديمقراطية تستعيد سيطرتها على قرية شركراك

استعادت "قوات سوريا الديمقراطية" الخميس، سيطرتها بالكامل على قرية (شركراك) بناحية عين عيسى بعد معارك عنيفة على مدار 72 ساعة في مواجهة الفصائل الموالية لتركيا .

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جلوبال نيوز: تنظيم تابع للقاعدة يسرق مساعدات كندية في سوريا

كشفت شبكة إخبارية كندية الخميس أن أجهزة الكومبيوترات المحولة والتليفونات الخلوية التي تم شراءها بأموال المساعدات الكندية وقعت في تنظيم سوري تابع لتنظيم القاعدة الإرهابي.

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عمدة نيويورك السابق يعيد النظر في خوض انتخابات الرئاسة

قال مايكل بلومبرج عمدة مدينة نيويورك السابق في وقت مبكر من العام الجاري إنه لن يخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، ولكن في بيان صدر أمس الخميس عبر تغريدة في تويتر لمستشاره السياسي ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية ترشحه.

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