لجنة أممية تتبنى قرارا تقدمت به روسيا بشأن محاربة تمجيد النازية

تبنت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المسؤولة عن القضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية، بأغلبية مطلقة قرارا تقدمت به روسيا بشأن محاربة تمجيد النازية.
وصوت لصالح الوثيقة التي أطلق عليها "مكافحة تمجيد النازية، النازية الجديدة وغيرها من الممارسات التي تساهم في إثارة الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب"، 121 بلدا، مقابل دولتين ضد (الولايات المتحدة وأوكرانيا) بينما امتنعت عن التصويت 55 دولة.
يذكر انه في 9 آيار، 1945 أعلنت ألمانيا النازية استسلامها في الحرب العالمية الثانية، وقد سبق هذا الاستسلام استسلاما آخرا وقعته القيادة الألمانية مع الحلفاء.
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