لجنة أممية تتبنى قرارا تقدمت به روسيا بشأن محاربة تمجيد النازية

تبنت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المسؤولة عن القضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية، بأغلبية مطلقة قرارا تقدمت به ​روسيا​ بشأن محاربة تمجيد ​النازية​.

وصوت لصالح الوثيقة التي أطلق عليها "مكافحة تمجيد النازية، النازية ​الجديدة​ وغيرها من الممارسات التي تساهم في إثارة الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب"، 121 بلدا، مقابل دولتين ضد (​الولايات المتحدة​ و​أوكرانيا​) بينما امتنعت عن التصويت 55 دولة.

يذكر انه في 9 آيار، 1945 أعلنت ​ألمانيا​ النازية استسلامها في الحرب العالمية الثانية، وقد سبق هذا الاستسلام استسلاما آخرا وقعته ​القيادة​ الألمانية مع الحلفاء.