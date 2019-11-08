استدعاء القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض إلى مجلس النواب للادلاء بشهادته

استدعى محققو مساءلة الرئيس الأميركي ب​مجلس النواب​ القائم بأعمال كبير موظفي ​البيت الأبيض​ ميك مولفاني، وطالبوه بالإدلاء بشهادته بشأن علمه بقرار الرئيس حجب المساعدات العسكرية عن ​أوكرانيا​.

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