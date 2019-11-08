أفادت قناة "العربية" بأن حصيلة الزلزال الذي ضرب شمال غرب إيران ترتفع إلى 5 قتلى وأكثر من 120 مصابا.
وكان مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسطي قد أعلن أن زلزالا شدته 5.6 درجة ضرب شمال غرب إيران، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن سقوط 3 قتلى جراء الزلزال.
وأضاف أن مركز الزلزال، الذي قدرت شدته في البداية بست درجات، جاء على بعد 65 كيلومترا من هراواباد.
وكان مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران قد ذكر أن هزة ارضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضربت بلدة رويدر التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب ايران.
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