زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب وسط إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية أن هزة أرضية بقوة 4.4 درجة ضربت مقاطعة أبروتسو شعر بها مواطنو عدة مناطق في وسط البلاد بينها العاصمة روما، وصولا إلى مدينة نابولي جنوبا.
ورصد المعهد الوطنى للجيوفيزياء والبراكين في إيطاليا أن مركز الزلزال كان على بعد 5 كم عن مدينة بالسورانو بمقاطعة لاكويلا على عمق 14 كم من سطح الأرض. ولم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.
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