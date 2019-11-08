زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب وسط إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية أن ​هزة أرضية​ بقوة 4.4 درجة ضربت مقاطعة أبروتسو شعر بها مواطنو عدة مناطق في وسط البلاد بينها العاصمة روما، وصولا إلى مدينة نابولي جنوبا.

ورصد المعهد الوطنى للجيوفيزياء والبراكين في ​إيطاليا​ أن مركز الزلزال كان على بعد 5 كم عن مدينة بالسورانو بمقاطعة لاكويلا على عمق 14 كم من سطح الأرض. ولم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.