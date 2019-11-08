المقدح: 5 مطلوبين غادروا عين الحلوة إلى تركيا عبر سوريا

كشف نائب قائد ​قوات الأمن​ الوطني الفلسطيني في ​لبنان​ ​منير المقدح​ عن "مغادرة نحو 5 مطلوبين من ​مخيم عين الحلوة​ في الأيام الماضية إلى ​سوريا​، ومنها إلى ​تركيا​"، لافتاً إلى أنهم "ليسوا من مطلوبي الصف الأول، وبالتالي غير معروفين، ولعل هذا ما سهل هروبهم عبر حواجز ​الجيش اللبناني​".

وأوضح المقدح في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "هؤلاء يعتمدون عادة على تزوير بطاقات هوياتهم، وقد استغلوا الوضع الراهن في لبنان كي يجدوا ممراً للهروب"، واصفا ​الوضع الأمني​ في المخيم الذي عادة ما يشهد توترات أمنية بـ"الجيد"، مشيراً إلى أن "ذلك يعود لوجود موقف فلسطيني موحد، وللتواصل والتنسيق القائم مع الجيش اللبناني للحفاظ على أمن المخيم والجوار"، مشددا على "وجود قرار فلسطيني واضح برفض أي مربعات أمنية داخل المخيم، وهو ما يتم التصرف على أساسه".

