شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات رئيسا لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإمارات رئيسا لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندى الجمعة 8 نوفمبر 2019 الخليج 365 اختتمت رابطة الدول المطلة على المحيط الهندى اجتماعاتها، أمس الخميس، مع تولى دولة الإمارات رئاسة الرابطة للأعوام 2019-2021.

Advertisements وقد عقد الوزراء وكبار المسؤولين من 22 دولة عضوا وتسعة شركاء حوار وثلاث منظمات مراقبة، على مدى ثلاثة أيام، اجتماعات رفيعة المستوى لدعم الأولويات الرئيسية للرابطة والمجالات التي ستركز عليها والتي تشمل السلامة والأمن البحريين، وتيسير التجارة والاستثمار، وإدارة مصايد الأسماك، وإدارة مخاطر الكوارث، والتعاون الأكاديمي والعلمي والتقني، والسياحة والتبادل الثقافى، والتمكين الاقتصادى للمرأة، والاقتصاد الأزرق. وقد ترأست دولة الإمارات الرابطة تحت شعار "تعزيز مصير مشترك وطريق للرخاء في المحيط الهندي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات رئيسا لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.