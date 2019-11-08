عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انفجار عنيف بمنشأة نفطية خاضعة للنظام السوري بطرطوس

الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365

وقع انفجار عنيف داخل مصفاة بانياس النفطية في ريف طرطوس على الساحل السوري مساء الخميس.



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وبحسب وكالة "سبوتنيك" أكد مصدر في مصفاة بانياس، أن "الانفجار يعود سببه لخطأ فني حصل أثناء قيام ورش الإصلاح بعملية صيانة لأحد الخزانات الرئيسية يحوي مشتقات نفطية، ما أسفر عن حدوث انفجار ضمن المصفاة".

وقال المصدر: "نجم عن الانفجار استشهاد فني لحام وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة إلى جانب أضرار مادية كبيرة في مكان الانفجار".

وفي السياق، نفى مصدر أمني في مدينة طرطوس أن "يكون الانفجار بسبب عمل تخريبي، مؤكدا أن الانفجار يعود لخطأ فني من قبل ورش الصيانة داخل المصفاة".