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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شمال غرب إيران
الجمعة 8 نوفمبر 2019
الخليج 365
قال مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسطي إن زلزالا شدته 5.6 درجة ضرب شمال غرب إيران الجمعة.
وأضاف أن مركز الزلزال، الذي قدرت شدته في البداية بست درجات، جاء على بعد 65 كيلومترا من هراواباد.
وكان مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران قد ذكر أن هزة ارضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضربت بلدة رويدر التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب ايران.
وأوضح المركز ان هذه الهزة الأرضية وقعت أمس الخميس في الساعة 21:30: بالتوقيت المحلي (18 مساء بتوقيت جرينتش).
وأضاف أن الهزة وقعت في عمق 8 كم من سطح الأرض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 27.15 والطول الشرقي 55.12 درجة.
وذكرت وكالة أنباء فارس أنه لم تصل لغاية الآن أي تقارير تفيد بوقوع أضرار جراء هذه الزلزال.
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