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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 4 عراقيين بالبصرة خلال فض الأمن للمظاهرات
الجمعة 8 نوفمبر 2019
الخليج 365
قالت مصادر أمنية، مساء الخميس، إن قوات الأمن العراقية قتلت 4 محتجين وفضت اعتصاما بالقوة في البصرة جنوبي البلاد، حسب وكالة رويترز.
وفي وقت سابق، ذكرت الشرطة ومصادر طبية أن قوات الأمن قتلت بالرصاص ما لا يقل عن 6 محتجين بوسط بغداد.
كما أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، السبت الماضي، سقوط 120 مصابا في صفوف المتظاهرين جراء صدامات مع القوات الأمنية أمام ميناء أم قصر في محافظة البصرة.
وخرج الآلاف من سكان البصرة منذ بدء الاحتجاجات مطلع الشهر الماضي في مظاهرات واسعة طالبوا خلالها بالإصلاحات وتغيير النظام في العراق وتوفير الخدمات الرئيسية.
ويشهد العراق مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية والتدخل الإيراني في البلاد، حيث يدعو المتظاهرون إلى محاسبة الفاسدين.
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