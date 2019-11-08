شكرا لقرائتكم خبر عن والد طاعن سياح جرش: ابني فاشل وعقله مشوه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت الشرطة الأردنية أمس (الخميس) هوية المشتبه به في حادثة الطعن التي وقعت في مدينة جرش الأثرية أمس الأول، وأسفرت عن إصابة 8 أشخاص، بينهم 4 سائحين، ويدعى محمد أبو طعيمة (22 عاما)، موضحة أنه يعيش في منزل مؤقت على أطراف المدينة قرب مخيم للاجئين الفلسطينيين، بحسب ما نقلته «رويترز».

وأفاد محمود أو طعيمة (56 عاما)، والد المشتبه به، أن ابنه «فاشل وعقله مشوه»، مشيرا إلى أنه كان يخشى حتى من ذبح «كتكوت» -على حد تعبيره- لذا فإنه يشعر بالصدمة لقيامه بهذا العمل، بحسب موقع قناة «سكاي نيوز عربية» أمس. وكان المتحدث باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي أوضح لوكالة (فرانس برس) أن بين الجرحى دليلا سياحيا أردنيا، وضابط صف من مديرية الأمن العام أصيبوا بجروح لدى محاولة القبض على مرتكب الاعتداء، مؤكداً مباشرة التحقيقات مع المهاجم فور القبض القبض عليه. وهاجم منفذ الاعتداء مجموعة من السياح والأردنيين بواسطة سكين في المدينة الأثرية، الواقعة على بعد 51 كيلومترا إلى الشمال من عمان. وأفاد وزير الصحة الأردني سعد فايز جابر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس بأن حالة المصابين بجروح خطيرة باتت مستقرة، وأن 4 على الأقل سيخرجون من المستشفى.