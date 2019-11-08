شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: «الناتو» ميت دماغيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب، "الخليج 365" (باريس، جدة)

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع مجلة «ذي إيكونوميست» الأسبوعية نشرت أمس (الخميس) أن «ما نعيشه حاليا هو موت سريري لحلف شمال الأطلسي»، مبررا ذلك بالابتعاد الأمريكي وسلوك تركيا العضو في الحلف. وقال: «يجب أن نوضح الآن ما هي الغايات الاستراتيجية للحلف الأطلسي»، داعيا من جديد إلى تعزيز أوروبا الدفاعية. وكانت ألمانيا وهولندا، وفرنسا أعلنت الشهر الماضي تعليق كل مبيعات السلاح إلى تركيا، وحذرت أنقرة من أن هجومها على شمال سورية يهدد الأمن الأوروبي.

كما ندد الاتحاد الأوروبي، الذي لا تزال تركيا تسعى للانضمام لعضويته، بالضربات التركية على الأكراد في شمال شرقي سورية.