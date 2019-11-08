شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم ترمب مليوني دولار لمخالفات سياسية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
قضت محكمة أمريكية أمس (الخميس)، بتغريم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مليوني دولار، في دعوى أقامها المدعي العام في نيويورك ضده لإساءة استخدام مؤسسته الخيرية في حملته الانتخابية عام 2016.
وذكرت قاضي المحكمة العليا في مانهاتن ساليان سكاربولا، في بيان، أن أكثر من 2.8 مليون دولار جمعتها مؤسسة ترمب استخدمت في الحملة السياسية وصرفها موظفو الحملة بدلاً من المؤسسة نفسها، وفقاً لشبكة «سي.إن.بي.سي» الأمريكية.
وخفضت سكاربولا مبلغ التسوية إلى مليوني دولار بعد الأخذ في الاعتبار أن هذه الأموال حصلت عليها جمعيات المحاربين القدامى التي كانت تهدف إليها مؤسسة ترمب في نهاية المطاف.
ورفضت المحكمة فرض تعويضات عقابية على ترمب، لأنه اتخذ خطوات لضمان عدم حدوث النشاط غير القانوني مرة أخرى.
ورُفعت الدعوى في يونيو 2018 من النائب العام لولاية نيويورك آنذاك باربرا أندروود، ضد ترمب وأبنائه.
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