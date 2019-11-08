شكرا لقرائتكم مصر والبحرين: اتفاق الرياض خطوة محورية لحل أزمة اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى الخميس، باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبدعم حكومة الإمارات، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، مؤكدين أنه خطوة محورية في مسار حل الأزمة اليمنية.

كما اتفق الجانبان خلال محادثاتهما في القاهرة الخميس، حول دعم جهود التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تعاني منها المنطقة.

فيما ذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة مصر أن المباحثات بين الجانبين تناولت استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الإطار على موقف مصر الثابت تجاه أمن منطقة الخليج العربي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر القومي.

وأضاف أنه تم التطرق أيضاً إلى عدد من الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، منها جهود مكافحة الإرهاب، والفكر المتطرف ومواجهة التدخلات الخارجية، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية.