شكرا لقرائتكم زلزال بقوة 5.6 يضرب إيران.. 5 قتلى و120 مصاباً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت المعلومات بسقوط 5 قتلى و120مصاباً، وذلك في ارتفاع للحصيلة الأولية جراء زلزال ضرب شمال غربي إيران، بحسب ما أعلنه مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسطي، حيث قال إن زلزالاً شدته 5.6 درجة ضرب شمال غربي إيران، الخميس "الجمعة بالتوقيت المحلي".

وأضاف أن مركز الزلزال، الذي قدرت شدته في البداية بـ6 درجات، جاء على بعد 65 كيلومتراً من هراواباد.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إيرنا" أن الزلزال قوي نسبياً ودفع بعض الناس للهرب من منازلهم في حالة فزع خلال منتصف الليل.

ولم تذكر التقارير الإعلامية أي تفاصيل أخرى، لكن التلفزيون الرسمي أفاد بأن السكان في عدة بلدات ومدن شعروا بالزلزال.

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وقال مركز رصد الزلازل إن نحو 20 مليون شخص شعروا بالزلزال الذي وقع على عمق عشرة كيلومترات.

زلزال سابق في إيران

زلزال سابق في إيران

يذكر أن إيران تقع عند ملتقى صفائح تكتونية عدة ويعبرها عدد من الصدوع ما يجعلها تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا.

وكانت شهدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 زلزالا بلغت قوته 7.3 درجة في محافظة كرمنشاه (غرباً) ما أوقع 620 قتيلاً.

وفي 2003 أوقع زلزال بقوة 6.6 درجة في محافظة كرمان (جنوب شرق) 31 ألف قتيل على الأقل ودمر بلدة بام التاريخية.

وسجل أشد الزلازل دموية في إيران في 1990 وبلغت قوته 7.4 درجة في شمال البلاد وخلف 40 ألف قتيل و300 ألف جريح ونصف مليون مشرد.