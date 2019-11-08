النظام السعودي يتجسس على معارضيه عبر موظفين في تويتر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

كشفت وزارة العدل الأميركية عن قيام النظام السعودي بتجنيد أشخاص يعملون لدى شركة (تويتر) للتجسس على معارضين للنظام وجهوا انتقادات له عبر منصة التواصل الاجتماعي.

ووجهت محكمة فيدرالية في ولاية سان فرانسيسكو اتهامات لموظفين اثنين سابقين في تويتر ورجل آخر هم سعوديان واميركي بالتجسس على مستخدمين لمنصة التواصل الاجتماعي انتقدوا نظام بني سعود.

وأوضحت وزارة العدل الأميركية وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الأشخاص الثلاثة عملوا معا لحساب النظام السعودي بهدف كشف هويات أصحاب حسابات معارضة على تويتر.

من جانبها كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن ضلوع ثلاثة أشخاص (أمريكي وسعوديَّين) بجريمة التجسس داخل الولايات المتحدة في أثناء عمل اثنين منهم بموقع التواصل الاجتماعي الشهير “تويتر”، وتسريبهم معلومات عن عملائه.

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ووفق لائحة الاتهام فإن الأشخاص الثلاثة كانوا ينفذون توجيهات مسؤول بالنظام السعودي لم تكشف هويته يعمل لحساب شخص أطلق عليه المحققون تسمية (عضو العائلة المالكة1).

بدوره قال النائب العام الأميركي ديفيد أندرسون إن “الشكوى الجنائية تتهم عناصر سعوديين بالعبث بالأنظمة الداخلية لتويتر من أجل الحصول على معلومات شخصية عن معارضين سعوديين والآلاف من مستخدمي تويتر”.

ووفق العديد من المنظمات الحقوقية يحمل النظام السعودي سجلا أسود فى مجال حقوق الإنسان حيث يستمر بحملات الاعتقال التعسفية والمحاكمات والادانات للمعارضين ويواصل سجن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء لفترات طويلة جراء انتقادهم هذه السلطات والمطالبة بإصلاحات.

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في وقت سابق أن النظام السعودي استخدم تقنيات المراقبة التجارية المتوفرة لقرصنة الحسابات الإلكترونية لمعارضي سياساته.