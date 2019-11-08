إغلاق شارع الهرم بالاتجاهين لمدة 3 أيام بسبب أعمال المترو

أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل شارع الهرم بشكل جزئى بالإتجاهين وذلك لمدة 3 أيام وتنتهى فى الساعة الـ 5 من صباح الأحد المقبل، دون توقف لحركة المرور حيث سيتم ترك حارة مرورية لسير السيارات فى كلا الإتجاهين.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بأن الغلق يأتى فى إطار أعمال نقل المرافق الخاصة بمشروع مترو الأنفاق " الخط الرابع " وقيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لعمل تغذية لخطوط الكهرباء، وخطوط مياه الشرب بشارع الهرم، مع تقاطع ترعة الزمر بالإتجاهين، مما يستلزم اجراء غلق جزئي للشارع .

وتقوم الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية، والخدمات المرورية بمحيط الأعمال لمساعدة قائدى المركبات فى الإتجاهات الجديدة .

وتهيب إدارة المرور، المواطنين من المارة وقائدى المركبات الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية، لضمان السيولة المرورية وتفادى التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال .