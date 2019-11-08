"قسد": مهمة الأمم المتحدة حماية المدنيين لا المشاركة بالتطهير العرقي

أوضح قائد "​قوات سوريا الديمقراطية​" مظلوم عبدي، إن"مهمة ​الأمم المتحدة​، تكمن في حماية السكان المحليين، وليس المشاركة في مشاريع التطهير العرقي"، معتبراً أن "تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس حول إمكان إنشاء لجنة لدارسة اقتراح ​تركيا​ تشييد تجمعات سكانية في مناطق الاحتلال التركي، تعتبر بمثابة تواطؤ خطير من الأمم المتحدة مع ​سياسة​ الإبادة الجماعية"، مشيراً إلى أنه "في سابقة خطيرة جدا، تحاول تركيا تنفيذ سياسات الإبادة والتطهير العرقي في شمال سوريا تحت غطاء القانون الدولي".

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