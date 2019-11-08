كشفت مصادر مطّلعة لوكالة "رويترز" أنّ "موافقة الولايات المتحدة الأميركية والصين على إلغاء رسوم جمركيّة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين البلدين، تواجه معارضة شديدة داخل "البيت الأبيض" ومن مستشارين من الخارج".
ولفتت إلى أنّ "فكرة إلغاء الرسوم لم تكن جزءًا من اتفاق تشرين الأول الأصلي، بين نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه والرئيس الأميركي دونالد ترامب"، مبيّنةً أنّه "يوجد انقسام داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ما إذا كان إلغاء الرسوم سيضعف قدرة الولايات المتحدة على الضغط في المفاوضات".
وفي وقت سابق، أشار مسؤولون صينيون إلى أنّ "الجانبين اتّفقا على تخفيضات للرسوم الجمركية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر رويترز: إلغاء رسوم جمركية مع الصين يواجه معارضة شديدة بالبيت الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.