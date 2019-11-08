مصادر رويترز: إلغاء رسوم جمركية مع الصين يواجه معارضة شديدة بالبيت الأبيض

كشفت مصادر مطّلعة لوكالة "رويترز" أنّ "موافقة ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​الصين​ على إلغاء رسوم جمركيّة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين البلدين، تواجه معارضة شديدة داخل "​البيت الأبيض​" ومن مستشارين من الخارج".

ولفتت إلى أنّ "فكرة إلغاء الرسوم لم تكن جزءًا من اتفاق تشرين الأول الأصلي، بين نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​"، مبيّنةً أنّه "يوجد انقسام داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ما إذا كان إلغاء الرسوم سيضعف قدرة الولايات المتحدة على الضغط في المفاوضات".

وفي وقت سابق، أشار مسؤولون صينيون إلى أنّ "الجانبين اتّفقا على تخفيضات للرسوم الجمركية".