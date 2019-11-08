نقلت شبكة "سي إن بي سي" عن مسؤول في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الاميركي "غیاب مستشار الأمن القومي السابق للرئیس الأميركي، جون بولتون عن جلسة الإدلاء بشھادته في مجلس النواب الأميركي في إطار تحقیقات عزل الرئیس دونالد ترامب"، مشيرا إلى أن "بولتون لم یحضر الجلسة اليوم الخميس"، لافتاً إلى أن "محامي بولتون، أبلغ المجلس بأن موكله، ھدد باللجوء إلى القضاء في حال أصدر المجلس استدعاء يلزمه بالحضور، لتقدیم ما لديه من معلومات بخصوص الاتھامات الموجھة لترامب، بالضغط على أوكرانیا، لفتح تحقیق یضر بأحد منافسيه المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة".
ولفت إلى أن "توجيه البيت الأبيض، لبولتون بعدم حضور الجلسة، سيضاف كدليل على عرقلة ترامب لعمل الكونغرس".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: بولتون غاب عن جلسة الإدلاء بشھادته بجلسة لمجلس النواب لعزل ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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