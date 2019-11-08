مسؤول أميركي: بولتون غاب عن جلسة الإدلاء بشھادته بجلسة لمجلس النواب لعزل ترامب

نقلت شبكة "سي إن بي سي" عن مسؤول في لجنة الاستخبارات ب​مجلس النواب الاميركي​ "غیاب مستشار ​الأمن​ القومي السابق للرئیس الأميركي، ​جون بولتون​ عن جلسة الإدلاء بشھادته في ​مجلس النواب الأميركي​ في إطار تحقیقات عزل الرئیس ​دونالد ترامب​"، مشيرا إلى أن "بولتون لم یحضر الجلسة اليوم الخميس"، لافتاً إلى أن "محامي بولتون، أبلغ المجلس بأن موكله، ھدد باللجوء إلى ​القضاء​ في حال أصدر المجلس استدعاء يلزمه بالحضور، لتقدیم ما لديه من معلومات بخصوص الاتھامات الموجھة لترامب، بالضغط على أوكرانیا، لفتح تحقیق یضر بأحد منافسيه المحتملين في ​الانتخابات الرئاسية​ المقبلة".

ولفت إلى أن "توجيه ​البيت الأبيض​، لبولتون بعدم حضور الجلسة، سيضاف كدليل على عرقلة ترامب لعمل الكونغرس".