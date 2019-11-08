وزيرة دفاع ألمانيا تدعو بلادها للعب دور عسكري نشط بالساحة الدولية

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور أنه "يجب على ​برلين​ أن تلعب دورا عسكريا نشطا بالساحة الدولية"، مشيرةً إلى أنه "يجب على ​ألمانيا​ أن تستثمر أكثر في الدفاع وتتبع ​سياسة​ خارجية أكثر نشاطًا لمواجهة التحديات العالمية الحالية".

ولفتت إلى أنه "علينا أن نفعل المزيد لحماية قيمنا ومصالحنا"، مشيرةً إلى أنه "لا يمكن لبلد بحجمنا وبقوتنا ​الاقتصاد​ية والتكنولوجية وبلد له موقعنا الجغرافي الاستراتيجي ومصالح عالمية، أن يقف على الهامش ويراقب التطورات، وينتظر أن يتصرف الآخرون".

واقترحت "إنشاء "مجلس للأمن القومي" في ألمانيا ، لتسهيل الاستجابة السريعة والفعالة للتحديات الداخلية والأمنية"، مشيرةً إلى أن "هذه الهيئة الحكومية ستنسق بشكل أفضل بين أدوات الدبلوماسية والجيش والاقتصاد والتجارة و​الأمن الداخلي​ والتعاون الإنمائي الدولي".

كما دعت إلى "توسيع نطاق مشاركة ​الجيش الألماني​ في المهمات العسكرية خارج البلاد وخصت منطقة الساحل الإفريقي بالذكر في هذا السياق"، موضحةً أن "هذه المنطقة تشهد تنامي نشاط الجماعات المتطرفة، كما تشهد نشاطا عسكريا دوليا، خصوصا في مالي حيث تشارك قوات فرنسية في عمليات ​مكافحة الإرهاب​ هناك إلى جانب قوة ألمانية".