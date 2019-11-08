بومبيو: الشراكة مع حلف شمال الأطلسي تاريخية

أكّد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، ردًّا على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أنّ "حلف شمال الأطلسي" (الناتو) في حالة موت سريري، أنّ "الحلف هو أحد أهم التحالفات على مرّ التاريخ".
وركّز في مؤتمر صحافي في لايبزج بألمانيا، حيث يشارك في إحياء الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين الّذي يُعتبر أبرز إنجازات التحالف الغربي، على أنّ "حلف شمال الأطلسي" لا يزال حاسمًا وربّما هو أحد أهمّ الشراكات الاستراتيجيّة طوال التاريخ المسجل".
وكان قد أعلن ماكرون في مقابلة صحافية أنّ "الحلف في حالة موت سريري"، منتقدًا طقلّة التنسيق بين الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والسلوك الأحادي الّذي اعتمدته تركيا في سوريا".
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