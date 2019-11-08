التجارة الصينية: اتفاق واشنطن وبكين على إلغاء التعريفات الجمركية كمرحلة أولى

وأعلنت وزارة التجارة ​الصين​ية أن "بكين و​واشنطن​ اتفقتا على مدى الأسبوعين الأخيرين على إلغاء ​رسوم جمركية​ تبادل البلدان فرضها في الحرب التجارية المستمرة منذ شهور على مراحل مختلفة"، مشيرةً إلى أنه "يتعين على الصين و​الولايات المتحدة​ أن تتبادلا إلغاء بعض الرسوم من أجل الوصول إلى "المرحلة واحد" من اتفاق التجارة، مضيفا أن إلغاء الرسوم شرط مهم لإبرام أي اتفاق".

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