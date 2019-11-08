مساعدة بنس أدلت بشهادتها في تحقيق المساءلة بقضية ترامب وبولتون رفض الحضور

عقدت لجان في ​الكونغرس الأميركي​، تُباشر تحقيقا قد يفضي إلى مساءلة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أوّل اجتماع مع مستشارة نائب الرئيس ​مايك بنس​ لشؤون ​أوروبا​ و​روسيا​، جنيفر وليامز.

وأدلت وليامز بشهادتها في جلسة مغلقة أمام أعضاء لجان الشؤون الخارجية والمخابرات والرقابة بمجلس النواب، عقب تلقّيها طلب استدعاء.

ويسعى النواب لمعرفة مدى معرفة بنس بمساعي ترامب وأعضاء من دائرته المقّربة لحمل أوكرانيا على التحقيق مع نائب الرئيس السابق ​جو بايدن​ وابنه هانتر، وكذلك التدخل الأجنبي في ​الانتخابات الأميركية​ عام 2016. وقد استُدعي أيضًا مستشار الأمن القومي الأميركي السابق ​جون بولتون​، الّذي أقاله ترامب في أيلول، للمثول أمام اللجان، لكنّه تخلّف عن الحضور، ولفت المحامي الخاص به إلى أنّه لن يدلي بشهادته طوعًا.