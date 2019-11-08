وزير المالية السوداني: حان الوقت لرفع العقوبات ونعمل على التخلص من إرث نظام البشير

أكد وزير مالية ​السودان​، إبراهيم البدوي، "سعي ​الحكومة​ الانتقالية لحل مشاكل اقتصادية ورثتها عن نظام الرئيس السابق ​عمر البشير​، بدءا من حذف اسم السودان من قائمة ​الدولة​ الراعية للإرهاب"، مشيراً إلى أنه "حان الوقت لرفع العقوبات عن السودان وحذف اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، موضحا أن "هذه العقوبات أثرت على ​الشباب​ وتعرضوا للصعاب".

وأعلن البدوي أن "الحكومة السودانية تسعى إلى حل المشكلات التي خلفها نظام البشير، ومن ضمنها المديونات الخارجية التي تقدر بنحو 54 مليار ​دولار​"، مشيراً إلى أن "الحكومة تسعى كذلك لوضع آلية لمواجهة ​الوضع الاقتصادي​ المأزوم، المتمثل في زيادة نسبة التضخم و​العجز​ وتجريف المؤسسات".

ولفت إلى أنه "بالرغم من أن "الحكومة الانتقالية الآن عمرها شهران، لكنها مدركة ل​حساسية​ ​الأزمة​ وخطورتها"، مؤكدا "تمكن الحكومة من إحداث بعض الانفراجات"، منبها إلى أن "معالجة كل آثار النظام السابق تحتاج لمزيد من الوقت".