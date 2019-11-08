وزير المالية السوداني: حان الوقت لرفع العقوبات ونعمل على التخلص من إرث نظام البشير

أكد وزير مالية السودان، إبراهيم البدوي، "سعي الحكومة الانتقالية لحل مشاكل اقتصادية ورثتها عن نظام الرئيس السابق عمر البشير، بدءا من حذف اسم السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب"، مشيراً إلى أنه "حان الوقت لرفع العقوبات عن السودان وحذف اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، موضحا أن "هذه العقوبات أثرت على الشباب وتعرضوا للصعاب".
وأعلن البدوي أن "الحكومة السودانية تسعى إلى حل المشكلات التي خلفها نظام البشير، ومن ضمنها المديونات الخارجية التي تقدر بنحو 54 مليار دولار"، مشيراً إلى أن "الحكومة تسعى كذلك لوضع آلية لمواجهة الوضع الاقتصادي المأزوم، المتمثل في زيادة نسبة التضخم والعجز وتجريف المؤسسات".
ولفت إلى أنه "بالرغم من أن "الحكومة الانتقالية الآن عمرها شهران، لكنها مدركة لحساسية الأزمة وخطورتها"، مؤكدا "تمكن الحكومة من إحداث بعض الانفراجات"، منبها إلى أن "معالجة كل آثار النظام السابق تحتاج لمزيد من الوقت".
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