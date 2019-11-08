المحتجون انتقلوا من أمام منزل السنيورة إلى أمام منزل شقير والمشنوق

انتقل المحتجون من أمام منزل رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة في الحمرا، إلى أمام منزل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير ومنزل النائب نهاد المشنوق.
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