المحتجون انتقلوا من أمام منزل السنيورة إلى أمام منزل شقير والمشنوق

انتقل المحتجون من أمام منزل رئيس ال​حكومة​ الاسبق ​فؤاد السنيورة​ في ​الحمرا​، إلى أمام منزل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال ​محمد شقير​ ومنزل النائب نهاد المشنوق.

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