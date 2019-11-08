أوساط "الراي" لم تستبعد أن يكون الحريري بمرمى ضغوط متدحرجة لحمله على قيادة مركب الخروج من الأزمة

لم تستبعد أوساط سياسيّة، في حديث إلى صحيفة "الراي" الكويتية، أن "يكون رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ في مرمى ضغوط متدحرجة لحَمله على قيادة مركب الخروج من الأزمة، ولو عبر ترؤس "حكومة الآخرين"، أي بلا أي من حلفائه".

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