استمرار التحركات الاحتجاجية في ساحة النور بطرابلس

تواصلت التحركات الاحتجاجية في مدينة طرابلس وتجمع عدد من المحتجين في ساحة النور ورددوا الشعارات المطالبة بمحاربة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة.
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