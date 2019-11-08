اعتصام لعدد من المتظاهرين أمام كازينو لبنان وسط انتشار عناصر قوى الأمن

تجمّع عدد من المتظاهرين أمام ​كازينو لبنان​، وذلك استكمالا لتحركات اليوم الـ22 من ​التظاهرات​ والاعتصامات المطلبية. ورفع المحتجون الاعلام اللبنانية وأطلقوا الهتافات، وسط انتشار عناصر ​قوى الأمن الداخلي​ وقطعوا بسياراتهم المسلك الغربي للأوتوستراد.

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