النشرة: مسيرة دق على الطناجر تجوب شوارع كفررمان

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بأن "المحتجين نظموا عند دوار كفررمان مسيرة قرع على الطناجر احتجاجا على الاوضاع في لبنان"، مشيراً إلى انه "تقدم المسيرة حملة الاعلام اللبنانية وسار فيها المعتصمون وهم يقرعون على الطناجر وجابوا شوارع كفررمان وصولًا الى ساحة العين ومن ثم العودة الى الدوار".

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