شماس: مليون وظيفة مهددة بالقطاع الخاص والجراد السياسي أكل أرزاق الاقتصاد

ركّز رئيس "​جمعية تجار بيروت​" ​نقولا شماس​، على أنّ "​القطاع العام​ بأمن لتاريخ اليوم، لكن في ​القطاع الخاص​ هناك مليون وظيفة مهدّدة، وهو في عين العاصفة". وشدّد على "أنّنا نعيش اليوم في "خنقة"، فنسبة الفوائد في حدود الـ20 في المئة ولا أحد يستثمر في الاقتصاد، والسيولة تبخّرت والدولارات خرجت من التداول و​لبنان​ ليس بلدًا مُنتِجًا".

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "ثورتي من ثورة الشعب، ونحن نعاني من ​الفساد​. منذ 100 سنة، أكل ​الجراد​ المحاصيل الزراعيّة، لكن جراد ال​سياسة​ أكل أرزاق ​الاقتصاد اللبناني​"، داعيًا الشباب إلى "دفن أحقاد الماضي". وأوضح أنّ "المداخيل المنتجَة داخليًّا ليست كافية، ونعتمد على التسليف المصرفي والتحويلات من الخارج".

وأعلن شماس "أنّنا أمام أزمة تأمين السيولة للاقتصاديين والتجار، ونحن مؤتمنون على الاقتصاد.