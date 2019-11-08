مصادر الحريري للشرق الأوسط:لن يقبل بحكومة تكون استنساخاً للحكومة المستقيلة

أكدت مصادر قريبة من رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الأخير "منفتح على كل الخيارات، وينطلق في مشاوراته من قاعدة أساسية تقول إن ما بعد ​الاحتجاجات​ لا يمكن أن يكون كما ما قبلها، وبالتالي هو لن يقبل بحكومة تكون استنساخاً للحكومة المستقيلة"، مشيرة الى أن "الحريري إذا تم تكليفه تأليف ​الحكومة​ ​الجديدة​، فسيفعل ذلك، لكن وفق الضوابط والرؤية التي يضعها، وإذا لم يتم التجاوب مع هذه الشروط، فهو أبلغ مَن يعنيهم الأمر أن بإمكانهم التوافق على اسم رئيس جديد للحكومة، لا يسميه هو، مؤكداً انفتاحه على التعاون معه".

وعن اللقاء مع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، فأوضحت المصادر أنه "تطرق إلى كل المواضيع، من التكليف والتأليف وشكل الحكومة وغيرها من المواضيع، لكن التركيز كان على ضرورة القيام بشيء ما لمعالجة ​الوضع الاقتصادي​ والمالي الذي يمر بظروف حرجة ودقيقة، وبالتالي لا يمكن الانتظار إلى ما بعد التكليف والتأليف الذي سيستغرق 10 أيام على الأقل، فيما وضع البلد لا يمكنه أن ينتظر".